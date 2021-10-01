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Рассматривая возможность и последствия войны между Россией и Соединенными Штатами, нужно сразу выбирать наихудший сценарий. Потому что в ответ на агрессию одной из стран другая в обязательном порядке использует ядерное оружие, что приведет к катастрофическим последствиям для всей планеты, пишет китайский портал Baijiahao.

При этом сама война будет длиться не более нескольких часов, уверены эксперты из Поднебесной. Они также отмечают, что победителей в вооруженном противостоянии США и России не будет, так как обе страны имеют на вооружении внушительный ядерный арсенал.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что как РФ, так и Соединенные Штаты вряд ли будут церемонится, приберегая ядерное оружие на крайний случай. Они сразу обменяются мощными ядерными ударами, которые вполне могут уничтожить всю человеческую цивилизацию.

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