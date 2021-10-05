Россия ответила Соединенным Штатам на недавнюю переброску в Исландию стратегических бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit. И ее ответ совершенно не понравился Вашингтону, сообщает китайский портал Baijiahao.

Российский флот провел очередные маневры в море Лаптевых, в ходе которых осуществлялась высадка десанта на побережье. Кроме того, в программу учений была внесена отработка отражения ударов потенциального противника с воздуха, для чего использовались зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Китайские эксперты отмечают, что Россия таким образом продемонстрировала, что произойдет с американскими бомбардировщиками в случае провокационных действий и попыток вторжения в российские части Арктики.

Напомним, что аналитики США предсказывают безоговорочную победу над американскими войсками в Арктическом регионе. Все дело в том, что РФ давно и плотно занимается освоением северных широт и имеет за Полярным кругом хорошо развитую инфраструктуру.