Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия ответила Соединенным Штатам на недавнюю переброску в Исландию стратегических бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit. И ее ответ совершенно не понравился Вашингтону, сообщает китайский портал Baijiahao.

Российский флот провел очередные маневры в море Лаптевых, в ходе которых осуществлялась высадка десанта на побережье. Кроме того, в программу учений была внесена отработка отражения ударов потенциального противника с воздуха, для чего использовались зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Китайские эксперты отмечают, что Россия таким образом продемонстрировала, что произойдет с американскими бомбардировщиками в случае провокационных действий и попыток вторжения в российские части Арктики.

Напомним, что аналитики США предсказывают безоговорочную победу над американскими войсками в Арктическом регионе. Все дело в том, что РФ давно и плотно занимается освоением северных широт и имеет за Полярным кругом хорошо развитую инфраструктуру.

Вам может понравиться

Польские читатели Interia обвинили Евросоюз в энергетическом кризисе

Польша долгие годы боролась с российским газом, а сейчас, когда РФ, наконец перестала его продавать Варшаве, та возмущается малыми объемами поставок. Так один из польских читателей прокомментировал публикацию в издании

Депутат ВРУ Гончаренко обратился к Зеленскому с требованием ввести санкции против президента Украины

СНБО Украины должен ввести санкции против президента страны Владимира Зеленского из-за офшоров, о которых рассказал Международный консорциум журналистов-расследователей на портале «досье Пандоры». Такое заявление сделал депутат ВРУ Алексей Гончаренко. Парламентарий

Иран намерен перебросить свои войска в Армению для противодействия Азербайджану и Израилю

Портал Avia.Pro со ссылкой на неназванные источники в Тегеране и Ереване, сообщает о возможном размещении на территории Армении крупных военных соединений Ирана. Эксперты отмечают, что между сторонами достигнута договоренность, которая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 октября – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 5 октября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 5 октября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 5 октября – небольшой дождь, до 10 °C |