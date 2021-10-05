Китайские военные эксперты обратили пристальное внимание на недавнюю «дуэль» российских истребителей Су-35 с американским стратегическим бомбардировщиком B-52. Портал Baijiahao назвал странным, что США провоцируют Москву такими вылетами, но никак не могут набраться духу устроить подобное у границ Китая.

Вашингтон пытается действовать против России с позиции силы, однако Москва каждый раз доказывает, что эти самые силы абсолютно равны. Ее истребители моментально вылетают на перехваты, осуществляют их максимально жестко, но корректно и в соответствии с установленными международными нормами.

Китайские эксперты поясняют, что провокации с такими самолетами, как B-52, представляют серьезную опасность. Они несут на борту ядерное оружие, поэтому одно неосторожное движение может привести к катастрофическим последствиям. Но США в стремлении доказать свое несуществующее превосходство совершенно над этим не задумываются.