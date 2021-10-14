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Издание Bild раскритиковало немецкое правительство и Ангелу Меркель за бездействие на фоне энергетического кризиса в Европе.

В статье указывается, что впервые за 28 лет инфляция в Германии составляет более 4%. Кроме того, быстро растут цены на топливо, электричество и газ, и энергокомпании испытывают трудности, а некоторые уже обанкротились. Другие компании перестали заключать договора.

Из-за этой ситуации экономические союзы и защитники прав потребителей начали требовать от властей действий. Но Меркель, как было указано, не собирается предпринимать экстренные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. В итоге её назвали в статье «ледяным канцлером». Министерство экономики ФРГ также не собирается что-либо делать, не считая ситуацию критической.

Авторы статьи также считают, что действия Меркель, в особенности то, что она поддерживала «Северный поток-2», привели к энергокризису не только в Германии, но и во всей Европе. Как было заявлено, благодаря газопроводу президент России делает именно то, что о чем и предупреждали – шантажирует Германию и Европу.

Недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергокризис в Европе произошел из-за того, что страны не заключили с Россией контракты на долгосрочную поставку газа своевременно. Кроме того, ЕС ввел углеводородные пошлины и спровоцировал этим дефицит газа.

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