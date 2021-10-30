Американские ВМС продемонстрировали широкой публике концепт самолета, который разрабатывается на замену F/A-18 Super Hornet. Это будет палубный истребитель 6-го поколения, создаваемый по проекту NGAD.

Перевооружение на этот самолет ВМС планируют завершить к 2030 году. В сравнении с предшественником он получит еще более эффективные радары, а также будет выделяться увеличенной дальностью полета и значительно более высокой скоростью.

США разрабатывают сразу две версии истребителя, каждая из которых будет предназначена для боевых действий на своем направлении. Модификацию с увеличенной дальностью полета намереваются ориентировать на Китай, а с уменьшенной – на Россию, так как в Европе у Соединенных Штатов имеются авиабазы.

Ранее также сообщалось о готовности проекта X-самолета, также разрабатываемого в рамках проекта NGAD. Он создается в условиях строжайшей секретности, поэтому никаких данных о характеристиках не разглашается.