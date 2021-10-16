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На территории Нагорного Карабаха появились военнослужащие и техника ВС Турции, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на иранского корреспондента Хаяла Муаззина. Сообщается, что турецкие войска были переброшены в НКР через Азербайджан, где они базировались несколько дней.

Авторы портала отмечают, что Муаззин не представил каких-либо доказательств своей информации. Официальных заявлений от Азербайджана, Армении или Нагорного Карабаха, подтверждающих или опровергающих данные сведения, тоже нет.

Эксперты предполагают, что Турция вполне могла перебросить свои силы в Карабах, так как в последние дни ситуация на границе Армении и Азербайджана серьезно обострилась. С обеих сторон наблюдаются нарушения режима прекращения огня.

В Иране ранее сообщалось, что Турция намеревается ввести свои подразделения в Сюник, чтобы соединить Азербайджан с Нахичеванской областью. Кроме того, это позволило бы отрезать Армению от Ирана.

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