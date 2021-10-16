Провокация эсминца Chafee в Японском море, в ходе которой корабль пытался вторгнуться в российские территориальные воды, получила неожиданное продолжение. Через некоторое время к границам России приблизился еще и стратегический бомбардировщик В-1В Lancer, принадлежащий ВВС Соединенных Штатов, пишет портал Avia.Pro.

Ориентируясь на мониторинговые ресурсы в Сети авторы указывают, что ракетоносец подошел к российским границам на незначительное по его меркам расстояние в 300 километров от рубежей РФ. После этого он некоторое время курсировал вдоль Камчатки, что подтверждает осознанность провокационных действий.

В настоящий момент официальной реакции Минобороны не последовало, однако можно предположить, что военное ведомство просто готовит жесткие меры для пресечения американских провокаций.