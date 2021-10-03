В Средиземном море сейчас находится как минимум четыре российских подлодки «Варшавянка», которые в любой момент могут нанести удар по турецким войскам и боевикам в провинции Идлиб. Портал Avia.Pro сообщает, что Россия задействует субмарины, если джихадисты перейдут в контрнаступление или правительственные войска Сирии не смогут справиться с ними самостоятельно.

Авторы публикации поясняют, что российские ДЭПЛ представляют весьма грозную силу. Каждая из подводных лодок оснащена четырьмя крылатыми ракетами «Калибр». 16 таких боезарядов будет вполне достаточно, чтобы обеспечить уничтожение большей части боевиков.

Напомним, что Турция готовит контратаку в южной части Идлиба. Она перебросила в провинцию более 4 тысяч своих солдат и три сотни единиц боевой техники. Это может означать, что Анкара решила сопротивляться до последнего и отражать все наступательные действия сирийских войск и российских ВКС.