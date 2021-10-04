Японцы обеспокоены ситуацией с ценами на газ в Европе. Энергетический кризис уже добрался и до них, поэтому жители страны опасаются, что зимой придется либо мерзнуть, ли платить большие деньги за голубое топливо, пишет японское издание «Асахи».

Журналисты отмечают, что по сравнению с весной, цена на сжиженный природный газ выросли как минимум в три раза. И при этом они продолжают рост. Домохозяйства и промышленные производства боятся слишком высокой стоимости газа, которую придется платить в любом случае.

Кроме того, в Японии повышаются цены и на электроэнергию. Они, по словам журналистов, окажут влияние на стоимость всех групп товаров, которая тоже начнет расти в ближайшие недели.

Между тем энергетический кризис в Европе еще очень далек от своего завершения. Поэтому цены продолжают рост и оказывают негативное влияние на другие государства.