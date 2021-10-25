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Армия обороны Израиля отказалась давать комментарии о ракетном обстреле позиций правительственных сил Сирии и проиранских формирований. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, которое отправляло запрос в пресс-службу ЦАХАЛ.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», – ответили в Армии обороны.

Напомним, что о ракетной атаке с истребителя ВВС Израиля ранее сообщил телеканал «Аль-Хадас». Журналисты рассказали, что информации о раненых или погибших представителях сирийской армии и иранских формирований не поступало. Однако атака нанесла крупный материальный ущерб.

Также телеканал отметил, что удары ракетами с истребителя наносились по окрестностям населенного пункта Эль-Курум и города Эль-Баас, расположенных в провинции Эль-Кунейтра. Известно, что это первая атака с момента встречи между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.

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