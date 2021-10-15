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В минувшую среду автоколонна со строительной техникой из Азербайджана была обстреляна армянскими военнослужащими, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на Минобороны РФ. В результате инцидента пострадавших не оказалось, однако он в любом случае будет расследоваться Россией.

Все дело в том, что обстрел мог привести к гибели гражданских лиц, управлявших специальной техникой. Кроме того, колонну сопровождали российские миротворцы, которые также могли оказаться жертвами нападения.

«В результате инцидента пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями обеих сторон проводится разбирательство по факту нарушения режима прекращения огня», – заявили представители главного военного ведомства России.

По мнению экспертов, инцидент может оказать негативное влияние на отношения между Москвой и Ереваном. Стрельба проводилась осознанно, так как технику российских миротворцев трудно спутать с другими машинами. Поэтому армянские военные скорее всего знали, что делают. Ереван информацию пока не комментирует.

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