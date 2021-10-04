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Компания Apple, которая не создает игры, обошла по прибыли всех разработчиков игрового ПО за счет доходов с продаж в собственном магазине AppStore, рассказало издание The Wall Street Journal.

Журналисты пояснили, что игры под операционную систему iOS должны продаваться исключительно через фирменный магазин. Также Apple получает прибыль с каждой транзакции в любой игре, размещенной в AppStore. Что и привело к подобным результатам.

Деятельность Apple в данной сфере принесла ей 8,5 миллиардов в 2019 году. По этому показателю компания обошла таких крупных разработчиков игр, как Nintendo, Activision Blizzard и производителей игровых приставок Sony и Microsoft.

Напомним, что создатели игрового софта возмущены комиссией с продаж в AppStore, составляющей 30 процентов. Однако они ничего не могут поделать, так как Apple взимает комиссию даже в том случае, если игры продаются в обход фирменного магазина.

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