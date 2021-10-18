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В понедельник состоится презентация новых продуктов компании Apple, которые не были представлены в сентябре. Пока неизвестно, что именно она покажет широкой публике, однако эксперты уверены, что гвоздем программы станет новый MacBook Pro.

Аналитики считают, что Apple продемонстрирует два варианта нового портативного компьютера с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов. При этому основной особенностью «Макбуков» станет новейший фирменный процессор Apple Silicon.

Чипы второго поколения имеют 10 ядер. Причем два из них будут использоваться для решения простых ежедневных задач, а восемь остальных – подключаться лишь тогда, когда потребуется высокая производительность.

Эксперты предполагают также, что Apple вернет на MacBook порт HDMI, которого очень не хватало пользователям предыдущих моделей, и впервые за 5 лет обновит дизайн портативных компьютеров.

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