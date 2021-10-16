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Реджепу Тайипу Эрдогану срочно нужна новая война, поэтому он разбрасывается безосновательными обвинениями в адрес курдов, заявили представители пресс-службы Курдского альянса сирийских демократических сил. Они отметили, что подавляющее большинство озвучиваемых Турцией «фактов» о нападении на силовиков – это чистой воды вранье.

«Чтобы оправдать желание начать военную операцию, турецкие оккупационные власти лгут и публикуют сфабрикованные новости, в том числе обвиняя наши вооруженные силы в нападении на их армию», – сообщают в СДС.

По словам пресс-службы, в районах Сирии, из которых якобы осуществлялись нападения на турецких военнослужащих курдов нет вообще. Между тем сами турки регулярно нарушают соглашение о деэскалации. Они только за сентябрь допустили почти 200 нарушений, а также более 20 раз пересекали границу, перебрасывая в Сирию дополнительные силы.

Напомним, что Анкара распространила информацию об обстреле своих силовиков в городе Каркамыш на территории Турции, а также об убийстве двух бойцов в сирийской провинции Алеппо. В обоих случаях она обвинила курдов и заявила, что приложит все усилия для уничтожения террористов.

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