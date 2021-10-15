Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зависимость американского вооружения от компьютеров позволяет «противникам США» использовать уязвимости в них и без единого выстрела «приземлять» даже новейшие истребители пятого поколения F-35. Глубокую обеспокоенность этот факт вызывает у Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Издание Breaking Defense приводит высказывание Роба Джойса, возглавляющего управление кибербезопасности АНБ. По его словам, США слишком долго воевали в Афганистане, где сталкиваться с противником, имеющим в своем распоряжении высокие технологии, не приходилось. Поэтому они привыкли во всем полагаться на компьютеры, которые установлены не только в самолетах, но даже на стрелковом оружии.

«Но у ближайших противников есть возможности использовать нас, когда мы делаем что-то неправильно», – заявил Джойс, имея в виду уязвимости в программном обеспечении.

По его словам, Россия и Китай, а также Иран и Северная Корея способны использовать зависимость США от компьютеров и выводить из строя любую современную технику. Включая упомянутые выше истребители, спутники, боевые корабли и подводные лодки, танки и многое другое.

Вам может понравиться

Хохштейн заявил, что «Газпром» может использовать юридическую уловку с газопроводом «Северный поток-2»

Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн рассказал об уловке, которая позволит «Газпрому» обойти ограничения энергетического законодательства ЕС. Как сообщается, «Газпром» может сделать виртуальную точку сдачи газа на «Северном потоке-2»,
  • Анна
  • 13.10.2021
  • читать 1 минуту

Корвет “Гремящий” и две подводные лодки “Варшавянка” вошли в Индийский океан для битвы за Тайвань

В Индийском океане появилась группа военных кораблей России, которая, по предположениям экспертов, может поддержать Китай в битве за Тайвань. В нее входят корвет «Гремящий», две дизель-электрические подводные лодки проекта «Варшавянка»

Вучич надеется получить газ для Сербии по самой выгодной цене

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ему совсем не стыдно просить у российского лидера Владимира Путина наиболее выгодную цену на газ. Он заботится не о себе, а обо всей стране,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 15 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 15 октября – дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 15 октября – переменная облачность, до 11 °C |