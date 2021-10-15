Зависимость американского вооружения от компьютеров позволяет «противникам США» использовать уязвимости в них и без единого выстрела «приземлять» даже новейшие истребители пятого поколения F-35. Глубокую обеспокоенность этот факт вызывает у Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Издание Breaking Defense приводит высказывание Роба Джойса, возглавляющего управление кибербезопасности АНБ. По его словам, США слишком долго воевали в Афганистане, где сталкиваться с противником, имеющим в своем распоряжении высокие технологии, не приходилось. Поэтому они привыкли во всем полагаться на компьютеры, которые установлены не только в самолетах, но даже на стрелковом оружии.

«Но у ближайших противников есть возможности использовать нас, когда мы делаем что-то неправильно», – заявил Джойс, имея в виду уязвимости в программном обеспечении.

По его словам, Россия и Китай, а также Иран и Северная Корея способны использовать зависимость США от компьютеров и выводить из строя любую современную технику. Включая упомянутые выше истребители, спутники, боевые корабли и подводные лодки, танки и многое другое.