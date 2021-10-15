Подавляющее большинство стран мира мечтает о мире и стабильности. Меньшинство, в котором главенствуют Соединенные Штаты, способны только воевать. Только США сегодня и организовывает локальные боевые конфликты в разных странах мира, и принимает в них самое непосредственное участие, пишет китайский портал Baijiahao.

Авторы публикации приводят заявление одного из американских генералов о возможности США развязать войну против любой страны на планете. Они отмечают, что есть все же три государства, с которыми Америка не станет воевать ни при каких обстоятельствах.

Первое место в этой тройке занимает Россия, которая пугает США новейшим оружием и стремительным развитием военных технологий. По словам авторов, Вашингтону остается лишь вводить против нее санкции, однако они уже утратили свою первоначальную эффективностью.

На вторую позицию эксперты поставили Швейцарию, в банках которой хранятся деньги американских миллиардеров и богатых людей всей планеты. Помимо этого, эта страна никогда не провоцировала войны в отличие от США и строго придерживается нейтралитета.

Третье место отвели Афганистану, с которым США уже попробовали воевать и вряд ли захотят повторения. Слишком уж дорого Америке обошлась 20-летняя кампания, поэтому идти на Кабул войной она точно больше не рискнет. И относительно слабая армия Афганистана уже не введет Вашингтон в заблуждение.