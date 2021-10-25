Венгерская программа реинтеграции территорий является для Украины серьезной проблемой. Решать ее придется президенту Владимиру Зеленскому, однако шансы главы государства минимальны, считает замглавы Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.

Она поясняет, что на Закарпатье многие жители имеют венгерские паспорта. Кроме того, активную деятельность ведет община, которая удерживает под своим контролем СМИ и интернет-медиа. Здесь функционируют школы, в которых дети обучаются на венгерском языке.

Все это является проблемой для Украины и вполне может стать дополнительным козырем для России, заявляет Харинг. По ее словам, Москва вполне может воспользоваться ситуацией, чтобы серьезно осложнить жизнь Зеленскому за его бесконечные антироссийские высказывания.

Напомним, что Атлантический совет внесен в перечень нежелательных организаций решением Генпрокуратуры РФ от 2019 года.