За семь десятилетий своего существования Североатлантический альянс ни разу не сделал того, для чего он был создан. В его пассив можно занести разве что бомбардировки Югославии, в которых гибли ни в чем не повинные мирные жители, а также позорный провал в Афганистане. В графе «актив» нет абсолютно ничего.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что вся деятельность НАТО – это проедание колоссальных бюджетов. Кроме того, блок тратит большие деньги на зарплаты многочисленных, но абсолютно бесполезных чиновников.

Лозанский также напомнил о решении Альянса выслать российских депутатов из Брюсселя. Он заявил, что на него оказали влияния Соединенные Штаты, которые являются фактическими владельцами контрольного пакета акций НАТО и считают его собственной структурой. Именно США считают РФ главным своим врагом, поэтому ориентируют Брюссель на эту вводную.