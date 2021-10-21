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Китайский эксперт Инь Чжо в интервью изданию «Хуаньцю шибао» высказался о произошедшей недавно ситуации в Японском море.

Как сообщается, 15 октября американский эсминец Chafee осуществил попытку захода в территориальные воды России в Японском море. При этом он игнорировал требования сменить курс. На его перехват был отправлен БПК «Адмирал Трибуц» и в итоге эсминец всё же сменил курс.

По мнению китайского эксперта, действия эсминца США являются «сумасшествием». Он предположил, что США таким методом собирались сорвать совместные учения России и Китая. Кроме того, было предположено, что эсминец осуществлял разведку. Так, он мог отправить средства электронной разведки, которые могли получить засекреченные сигналы, используемые военными кораблями РФ и КНР.

Провокация, по словам автора статьи, носит не только политический, но и военный характер. Так он отмечает непрофессионализм экипажа эсминца США и опрометчивое поведение.

Военный эксперт Франц Клинцевич недавно заявил, что если ещё один американский эсминец попытается осуществить подобную провокацию, то его отправят на дно. Как он отметил, эсминец Chafee грубо нарушил все существующие международные правовые нормы.

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  • Анна
  • 20.10.2021
  • читать 1 минуту
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