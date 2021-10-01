В ночь на 1 октября у северных границ Крымского полуострова был замечен американский беспилотный аппарат RQ-4B GlobalHawk. Информация об этом получена с мониторингового ресурса «PlaneRadar».

На сайте можно увидеть, что ударно-разведывательный беспилотник поднялся в небо на авиабазе Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Дрон вошел в воздушное пространство Украины и практически сразу направился к северным территориям полуострова.

Какую именно информацию хотел получить беспилотный аппарат, не известно. Скорее всего, НАТО интересует текущая диспозиция российских ВС в Крыму.

Напомним, что практически каждую неделю у российских рубежей появляется более 50 летательных аппаратов США и Североатлантического альянса. Сюда входят не только беспилотники, но и самолеты-шпионы.