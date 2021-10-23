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В американском информагентстве The National Interest аналитики провели анализ увеличившегося боевого потенциала вооруженных сил РФ и рассказали об их «опасных успехах».

Согласно их словам, российские военные могут эффективно сражаться даже в густонаселенных районах. Они отметили, что первые боестолкновения в Грозном, произошедшие в 1994 году, оказались провальными для России, так как ей так и не удалось выбить боевиков из столицы Чечни. Командование учло ошибки и во время штурма, случившегося в 1999-2000 годах, использовало другие методы.

РФ отправила 100-тысячную армии и тщательно следила за проводимыми операциями. Командиры также часто делали тактические паузы, позволяя военным изучать схемы подземных систем, чертежи зданий и карты, что давало им возможность лучше следить за перемещениями боевиков. Успехи российской армии можно также увидеть в Донбассе, ополчение которого получило современное снаряжение из России.

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