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Украина постоянно грозит России «проблемами», однако при этом она подразумевает те или иные действия других стран. Самостоятельно Киев ничего сделать не в состоянии. Он бессилен и поэтому бесится от безысходности, буквально на ходу сочиняя новые угрозы.

Политолог Александр Мединский считает, что недавнее заявление главы МИД Дмитрия Кулебы об очередных «проблемах» для России – это такой своеобразный пиар Киева. Предназначенный для того, чтобы обратить на себя внимание Запада. Если США и НАТО перестанут помогать Украине, сам он ничего сделать не сможет.

Политолог предположил, что Киев может попытаться начать наступательную операцию на Донбассе, надеясь на свои беспилотники, однако 24 летательных аппарата вряд ли помогут ей добиться каких-то военных успехов. Еще одна проблема может возникнуть, если Украина перекроет трубу своей ГТС. Однако в этом случае Европа окончательно поймет, что ей нужен «Северный поток-2», а не психованный союзник с газотранспортной системой.

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