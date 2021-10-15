Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию вряд ли означает потепление между РФ и Соединенными Штатами. Однако она дала понять, что США не будут подталкивать Киев к возобновлению боевых действий на Донбассе, уверен военный эксперт Петр Акопов.

Он отметил, что война сейчас не нужна ни России с Украиной, ни самим Соединенным Штатам. Однако если РФ постоянно твердит о нежелании с кем-либо воевать, то Киев регулярно устраивает провокации, будто вызывая Москву на бой.

Нуланд заявила, что это не ускользает от США. Поэтому одной из ее целей приезда в Москву является попытка уточнить отношение РФ к провокационным действиям Украины. Также США смягчают риторику и прекращают говорить Киеву, что он скоро сможет вступить в НАТО. Однако на всем этом борьба за Украину не заканчивается победой одной из сторон. Она лишь затягивается, но продолжается безо всяких пауз.