Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию вряд ли означает потепление между РФ и Соединенными Штатами. Однако она дала понять, что США не будут подталкивать Киев к возобновлению боевых действий на Донбассе, уверен военный эксперт Петр Акопов.

Он отметил, что война сейчас не нужна ни России с Украиной, ни самим Соединенным Штатам. Однако если РФ постоянно твердит о нежелании с кем-либо воевать, то Киев регулярно устраивает провокации, будто вызывая Москву на бой.

Нуланд заявила, что это не ускользает от США. Поэтому одной из ее целей приезда в Москву является попытка уточнить отношение РФ к провокационным действиям Украины. Также США смягчают риторику и прекращают говорить Киеву, что он скоро сможет вступить в НАТО. Однако на всем этом борьба за Украину не заканчивается победой одной из сторон. Она лишь затягивается, но продолжается безо всяких пауз.

Вам может понравиться

НАТО меняет тактику гибридной войны на когнитивное воздействие на противника

Соединенные Штаты начинают менять тактику и переходят от гибридных войн к когнитивным в соответствии с новейшей концепцией Cognitive Warfare. Последняя разработана военно-научными объединениями, сотрудничающими с НАТО. Высокопоставленные военные Североатлантического альянса

Военный эксперт Ходарёнок усомнился в целесообразности создания Арктического флота РФ

Создание Арктического флота сегодня России не под силу, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он объяснил, что для нового объединения потребуются дополнительные корабли. Кроме того, возникнут сложности с личным составом. По

В Сирии сняли на видео эвакуируемую российскую технику, поврежденную в боях

Сразу несколько сирийских изданий опубликовали фотографии колонны российской бронетехники, двигающейся по трассе неподалеку от населенного пункта Банияс. Как выяснилось позже, это боевые машины, которые получили повреждения в бою. На видео,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |