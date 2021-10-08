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Специалисты интернет-площадки OneTwoTrip составили рейтинг наиболее красивых мест для отдыха в осенний период времени в России. В него смогли войти Республика Адыгея и Сочи.

На территории Адыгеи путешественникам следует обязательно побывать на плато Лагонки, на котором имеется множество точек обзора, где открываются невероятно живописные виды на бурные горные речки и древние лесные чащи. Россиянам также советуют посмотреть на водопады Руфабго и побывать в пещере под названием Сквозная. Данное место прекрасно подойдет поклонникам активного отдыха.

Представители сервиса отмечают, что билеты в Краснодар из Москвы обойдутся туристам примерно в 2800 рублей. За аренду номера в отеле придется заплатить не менее 3000 рублей за ночь. Путешественникам также рекомендуют отправиться в Сочи, где стоит пройтись по Красной Поляне и каньону Чертовы ворота.

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