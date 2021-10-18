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Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен идти в Сирии до победного конца, из-за чего отношения Анкары и Вашингтона могут испортиться окончательно. Он заявил, что Соединенные Штаты и Россия не выполнили заключенные ранее соглашения, поэтому вести борьбу с курдами турецкая армия будет без посторонней помощи.

Эрдоган уже перебросил дополнительные силы в провинцию Идлиб, но ему этого мало. Он намерен продвигаться вглубь страны, чтобы уничтожать курдских повстанцев. Однако эти действия Турции вряд ли понравятся Соединенным Штатам, которые оказывают курдам поддержку.

Военные эксперты американского издания Advance заявляют, что Турция готовится к боевой операции и имеет все шансы ее реализовать. Однако от этого пострадают не столько курды, сколько Сирия, которая практически справилась с террористами, но сейчас опять оказалась перед новыми более опасными вызовами.

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