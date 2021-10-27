Турция надеялась обновить свой авиапарк за счет американских истребителей F-35, однако США ввели против нее санкции и отказались поставлять самолеты. Именно поэтому Анкара поставила Вашингтону ультиматум и пригрозила приобрести новую технику в России.

Напомним, что отношения между Турцией и США испортились из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон потребовал отказаться от поставок этих ЗРК, однако в Анкаре не стали этого делать. Разозлившись на своих давних партнеров, Соединенные Штаты ввели санкции и вычеркнули Турцию из программы F-35.

Анкара не раз предпринимала попытки уладить конфликт, однако США не идут на контакт. Их не устраивает, что F-35 будут находиться в непосредственной близости от российских систем ПВО. Предполагается, что РФ может каким-то образом получить секретную информацию об истребителе.

Турцию эти моменты не особо интересуют, так как она намерена обновить авиацию. И если США не пойдут навстречу, она будет вынуждена купить передовые истребители в России.