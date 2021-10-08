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Читатели китайского издания Guancha возмутились предложением ряда американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. Пользователи Сети назвали политиков «бешеными псами».

Напомним, что данное предложение сенаторы внесли, чтобы заставить Москву увеличить число дипломатических виз для работающих в посольстве жителей Соединенных Штатов. Россия не особо испугалась такой угрозы – в МИД заявили, что высылка трехсот дипломатов РФ автоматически приведет к закрытию всех учреждений США в стране.

Один из пользователей восхитился ответом России:

«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны!», – написал он.

Другие читатели поддержали его точку зрения:

«Какая дерзость, так можно и до полного разрыва отношений дойти», – раскритиковал предложение сенаторов еще один пользователь.

«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», — отметил китайский комментатор.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сенаторы внесли такое предложение на эмоциях, поэтому его можно проигнорировать. Он также отметил, что американские политики даже не знают, сколько сейчас находится дипломатов РФ на территории США.

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