Авторы американского интернет-издания «1945» (19FortyFive) считают, что Россия представляет «очевидную угрозу» Европе и интересам Запада в ЕС и на Ближнем Востоке, опираясь на свои вооруженные силы. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия является ярким примером возрождения конкуренции между государствами, ставшей серьезной угрозой безопасности Соединенных Штатов и Запада. Используя как традиционные, так и нетрадиционные методы, Россия смогла выйти на мировую арену в качестве грозного врага. Россия бросает вызов Соединенным Штатам, создавая новые транснациональные угрозы в своих собственных интересах. При этом в военном отношении Россия – высокоразвитая сила.

Начиная с 2008 года, Россия провела реформы, предполагавшие, среди прочего, заменить или модернизировать 70 процентов своей военной техники к 2020 году, увеличить численность военнослужащих и провести капитальное переоснащение оборонно-промышленной базы, ​​включая обновление программ ядерной защиты России. Эти реформы в основном были предприняты после плохой демонстрации силы во время вооруженного конфликта с Грузией, и в значительной степени они увенчались успехом.

Как пишет Алан Каннингем, автор статьи в “1945”, Россия, опираясь на успешное военное вмешательство в Сирии, Украине и Крыму, продемонстрировала, что желает иметь собственную сферу влияния, состоящую из русскоязычных народов и стран, которые, по их мнению, исторически находятся под контролем России.

«Реформа, модернизация и боевой опыт, накопленный на Украине и в Сирии, окажут долгосрочное влияние на российские вооруженные силы. Россия сохраняет возможность разместить решающую силу в любом месте на своих границах, превосходя любую бывшую советскую республику. С точки зрения своего стратегического ядерного арсенала Россия не только равняется Соединенным Штатам, но и фактически впереди в модернизации и инвестициях в нестратегическое ядерное оружие. Между тем, обычные вооруженные силы России в настоящее время способны облагать высокими издержками даже такого технологически превосходящего противника, как НАТО, в серьезном конфликте, то есть борьба будет довольно кровопролитной для обеих сторон», – считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник аналитического центра CNA.

Что делать Америке и ее союзникам?

Несмотря на этот прогресс в технологиях и военном потенциале, многие эксперты не верят, что Россия сможет соперничать с силами США или НАТО, но все же видят необходимость в усилении защиты от этих угроз. Очевидно, что Россия действительно представляет угрозу Европе и интересам Запада в Европе и на Ближнем Востоке через свои вооруженные силы.

Хотя это не та угроза, которая могла бы адекватно противостоять вооруженным силам США в длительном сражении или удерживать территорию в течение длительного периода времени, это не означает, что интервенции России за рубежом не являются угрозой Западу или территориям, которые Путин видит в сфере влияния его страны.

Угроза, исходящая от российских вооруженных сил, носит смешанный характер, сочетается с эффективным оборудованием и выучкой войск, но в значительной степени подкрепляется использованием Россией своей транснациональной тактики, резюмирует Каннингем.