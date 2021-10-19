читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы американского интернет-издания «1945» (19FortyFive) считают, что Россия представляет «очевидную угрозу» Европе и интересам Запада в ЕС и на Ближнем Востоке, опираясь на свои вооруженные силы. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия является ярким примером возрождения конкуренции между государствами, ставшей серьезной угрозой безопасности Соединенных Штатов и Запада. Используя как традиционные, так и нетрадиционные методы, Россия смогла выйти на мировую арену в качестве грозного врага. Россия бросает вызов Соединенным Штатам, создавая новые транснациональные угрозы в своих собственных интересах. При этом в военном отношении Россия – высокоразвитая сила.

Начиная с 2008 года, Россия провела реформы, предполагавшие, среди прочего, заменить или модернизировать 70 процентов своей военной техники к 2020 году, увеличить численность военнослужащих и провести капитальное переоснащение оборонно-промышленной базы, ​​включая обновление программ ядерной защиты России. Эти реформы в основном были предприняты после плохой демонстрации силы во время вооруженного конфликта с Грузией, и в значительной степени они увенчались успехом.

Как пишет Алан Каннингем, автор статьи в “1945”, Россия, опираясь на успешное военное вмешательство в Сирии, Украине и Крыму, продемонстрировала, что желает иметь собственную сферу влияния, состоящую из русскоязычных народов и стран, которые, по их мнению, исторически находятся под контролем России.

 «Реформа, модернизация и боевой опыт, накопленный на Украине и в Сирии, окажут долгосрочное влияние на российские вооруженные силы. Россия сохраняет возможность разместить решающую силу в любом месте на своих границах, превосходя любую бывшую советскую республику. С точки зрения своего стратегического ядерного арсенала Россия не только равняется Соединенным Штатам, но и фактически впереди в модернизации и инвестициях в нестратегическое ядерное оружие. Между тем, обычные вооруженные силы России в настоящее время способны облагать высокими издержками даже такого технологически превосходящего противника, как НАТО, в серьезном конфликте, то есть борьба будет довольно кровопролитной для обеих сторон», – считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник аналитического центра CNA.

Что делать Америке и ее союзникам?

Несмотря на этот прогресс в технологиях и военном потенциале, многие эксперты не верят, что Россия сможет соперничать с силами США или НАТО, но все же видят необходимость в усилении защиты от этих угроз. Очевидно, что Россия действительно представляет угрозу Европе и интересам Запада в Европе и на Ближнем Востоке через свои вооруженные силы.

Хотя это не та угроза, которая могла бы адекватно противостоять вооруженным силам США в длительном сражении или удерживать территорию в течение длительного периода времени, это не означает, что интервенции России за рубежом не являются угрозой Западу или территориям, которые Путин видит в сфере влияния его страны.

Угроза, исходящая от российских вооруженных сил, носит смешанный характер, сочетается с эффективным оборудованием и выучкой войск, но в значительной степени подкрепляется использованием Россией своей транснациональной тактики, резюмирует Каннингем.

Вам может понравиться

Автопилот для дронов научили скоростным полетам в лесу

Группа швейцарских инженеров смогла разработать совершенно новый способ управления беспилотниками, благодаря которому последние могут перемещаться между различными препятствиями на больших скоростях. Согласно словам разработчиков, их дрон смог без проблем летать

National Interest: Лазеры уже на горизонте «войны будущего»

В современной войне необходимы все более мощные лазеры для перехвата приближающихся воздушных угроз, массированных и летящих на высоких скоростях. Об этом пишет известный американский военный эксперт Крис Осборн в National

Агентство Forbes заявило о продолжающемся на Украине кризисе

В западном издании Forbes рассказали о том, что на территории Украины все еще продолжается сильный кризис, причем в этом нельзя винить Россию. Авторы материала отмечают, что потеря Крыма и большей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 октября – , до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 октября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 октября – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 октября – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 19 октября – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 19 октября – небольшой снег, до 4 °C | Армавир: погода, 19 октября – пасмурно, до 12 °C |