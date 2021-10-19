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Иран разрабатывает новейшие виды вооружений, которые представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Своеобразный рейтинг такого оружия составили военные эксперты американского издания «1945».

На пятой позиции в ТОПе опасных для США вооружений, который представлен в переводе портала “Военное дело”, оказались ракетные фрегаты Mowj, которые оснащены РЛС и зенитно-ракетным комплексом для отражения атак потенциального противника с воздуха, противолодочными боезарядами и другим оружием, делающим корабль универсальным.

Четвертое место эксперты отвели хорошо известному танку Karrar. Он представляет собой достаточно мощную модификацию боевой машины Т-72С, разработанной во времена СССР. Иранские конструкторы оснастили ее лазерным дальномером, полностью изменили башню, задействовали современную систему управления огнем. Кроме того, танк может похвастать реактивной броней, которая отражает удары высокоточных ракет.

На третью позицию эксперты поставили ракету «Халидж-Фарс», разработанную специально для уничтожения кораблей противника.

Два первых места заняли баллистическая ракета Sejjil-2, которая может в скором будущем получить ядерную боеголовку, а также беспилотный аппарат Shahed-149 Gaza. Лидер рейтинга способен преодолевать расстояния около 7 тысяч километров и нести на борту 13 высокоточных ракет или корректируемых бомб.

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