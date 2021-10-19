Углубление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией создает угрозу для Североатлантического альянса, пишет американское издание «1945». Авторы поясняют, что с помощью Минска Москва сумела «отодвинуть» восточный фланг НАТО в западном направлении.

Они напомнили, что Россия в сентябре провела крупные учения «Запад-2021» на территории Беларуси, где продемонстрировала Альянсу свои обновленные военные возможности. Также она разместила в соседней стране свои зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые создают серьезную угрозу для истребителей, имеющихся в распоряжении ВВС Польши.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что Польша вскоре получит истребители-невидимки F-35A, однако до тех пор ее авиация будет оставаться слишком уязвимой перед российскими системами противовоздушной обороны, приобретенными Белоруссией.