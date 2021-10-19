читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Углубление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией создает угрозу для Североатлантического альянса, пишет американское издание «1945». Авторы поясняют, что с помощью Минска Москва сумела «отодвинуть» восточный фланг НАТО в западном направлении.

Они напомнили, что Россия в сентябре провела крупные учения «Запад-2021» на территории Беларуси, где продемонстрировала Альянсу свои обновленные военные возможности. Также она разместила в соседней стране свои зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые создают серьезную угрозу для истребителей, имеющихся в распоряжении ВВС Польши.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что Польша вскоре получит истребители-невидимки F-35A, однако до тех пор ее авиация будет оставаться слишком уязвимой перед российскими системами противовоздушной обороны, приобретенными Белоруссией.

Вам может понравиться

Россия запустит неостановимый и смертоносный “пчелиный рой” из гиперзвуковых ракет “Циркон”

На очередных испытаниях гиперзвуковые ракеты «Циркон» запустят залпом с фрегата «Адмирал Горшков». Такой «пчелиный рой», по словам военного эксперта ТАСС Дмитрия Литовкина, дает возможность быстро получить преимущество перед любым противником,

National Interest: Профессор Голдстайн предостерег США от нагнетания ситуации вокруг России

Нагнетая обстановку вокруг России, США в буквальном смысле слова заставляют ее модернизировать ядерное оружие и разрабатывать новейшие виды других вооружений. Это получается у Москвы совсем неплохо, поэтому бесконечные провокации у

Эксперт заявил, что массовая вакцинация не сможет остановить распространение коронавируса

Заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньвун заявил, что массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса. Вэньвун принял участие в Международной неделе индустрии биофармакологии в Шанхае. Во
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 октября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 октября – небольшой дождь, до 8 °C | Королев: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 16 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 16 октября – облачно с прояснениями, до 20 °C |