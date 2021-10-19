читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рейтинг Index of U.S. Military Strength дает американскому флоту всего три балла по пятибалльной системе и считает его «маргинальным» восьмой год подряд, рассказал в публикации для издания «1945» военный эксперт Брент Сэдлер. По его словам, ВМС практически ничего не делает для устранения уязвимостей ВМФ США и создания того потенциала, который способен отразить атаки противников.

Россия и Китай, по мнению автора, постоянно модернизируют флот, делая его способным выполнять любые боевые задачи. Американские же ВМС просто поддерживают его в том состоянии, в котором он может вступить в бой. А выйдет ли он из него победителем и выйдет ли вообще, никого особо не интересует. Именно поэтому в рейтинге он получает столь низкие оценки.

Сейчас от США требуется срочно направить все возможные ресурсы на модернизацию флота. Кроме того, необходимо подтянуть подготовку моряков, которая проводится из рук вон плохо и не позволяет получать требуемые результаты. Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», считает, что только такие действия помогут США догнать Россию и Китай, стремительно уходящие вперед.

Вам может понравиться

Страна.ua: США откупаются от Украины комплексами Javelin, чтобы не брать ее в НАТО

Несмотря на недавнее заявление о временном прекращении поставок военной помощи Украине, США привезли в Киев на транспортном самолете очередную партию противоракетных комплексов Javelin. Журналисты киевского издания Strana.ua предполагают, что это

В Германии рассказали, как противостоять России на фоне газового кризиса в Европе

Немецкий журналист Кристоф Хервартц в публикации для Handelsblatt рассказал о способе, который поможет противостоять России, доминирующей на газовом рынке. Согласно его заявлению, для этого странам ЕС нужно объединиться и повсеместно
  • Анна
  • 24.10.2021
  • читать 1 минуту

Российские Су-30СМ разрушили планы ВМС США по отработке удара по Крыму

19 октября в небе неподалеку от Крыма были обнаружены американские самолеты, стремительно приближающиеся к границам России. На их перехват отправили истребители Су-30СМ, которые идентифицировали цели как стратегические бомбардировщики B-1B Lancer,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 октября – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 24 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 24 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 24 октября – пасмурно, до 16 °C |