Рейтинг Index of U.S. Military Strength дает американскому флоту всего три балла по пятибалльной системе и считает его «маргинальным» восьмой год подряд, рассказал в публикации для издания «1945» военный эксперт Брент Сэдлер. По его словам, ВМС практически ничего не делает для устранения уязвимостей ВМФ США и создания того потенциала, который способен отразить атаки противников.

Россия и Китай, по мнению автора, постоянно модернизируют флот, делая его способным выполнять любые боевые задачи. Американские же ВМС просто поддерживают его в том состоянии, в котором он может вступить в бой. А выйдет ли он из него победителем и выйдет ли вообще, никого особо не интересует. Именно поэтому в рейтинге он получает столь низкие оценки.

Сейчас от США требуется срочно направить все возможные ресурсы на модернизацию флота. Кроме того, необходимо подтянуть подготовку моряков, которая проводится из рук вон плохо и не позволяет получать требуемые результаты. Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», считает, что только такие действия помогут США догнать Россию и Китай, стремительно уходящие вперед.