Ледоколы являются одним из главных преимуществ России в борьбе за Арктический регион. Они пробивают путь во льдах гражданским и военным кораблям и позволяют им добраться до самых труднодоступных мест. Кроме того, у отдельных ледоколов имеется еще одна опасная функция, представляющая серьезную угрозу для любого потенциального противника.

Американское издание «1945» рассказало о ледоколах «Иван Папанин», которые не только хорошо справляются со всем вышеперечисленным, но еще и оснащаются крылатыми ракетами «Калибр-К». Корабли перевозят эти боеприпасы и могут быстро доставить их в любую точку северного региона, выгрузив на берег.

Такой подход дает возможность сформировать батарею «Калибров» наземного базирования где угодно, что создаст проблемы США и другим странам, мечтающим вытеснить Россию из Арктики.

По мнению автора публикации, перевод которой привел портал «ПолитРоссия», Москва заметила повышенную активность вокруг северного региона и своевременно предприняла меры для усиления своих позиций.