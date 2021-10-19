Китай переделывает обычные баллистические ракеты в противокорабельные, что позволит ему уничтожать американские авианосцы. До этой идеи китайские конструкторы додумались не сами – они использовали тактику, разработанную еще при Советском Союзе.

В эпоху холодной войны СССР опасался, что Америка задействует авианосцы для нападения на его побережье. Чтобы защититься от подобных атак, Москва разработала специальные противокорабельные ракеты средней дальности, наиболее эффективные именно против авианосных ударных групп.

Эксперт американского издания “1945” Майкл Пек пишет, что в те времена Союз после нескольких испытаний убедился, что баллистические ракеты увеличенной дальности не способны уничтожать авианосцы. Они успевают своевременно их обнаружить и сбить. Но вот небольшие изменения в конструкции боезарядов способны превратить их в «убийц» АУГ. Именно эту идею в настоящий момент использует Китай.

Он имеет гораздо большие шансы на успех, отмечает эксперт. По той простой причине, что современные датчики и другая электроника стали более совершенными. Теперь кораблям значительно сложнее оставаться невидимыми не только для радаров потенциального противника, но и для головок самонаведения, обнаруживающих авианосцы.