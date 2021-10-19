Турция и Греция враждуют много лет, поэтому война между ними – это лишь вопрос времени. Причем начаться она может от любого «дуновения политического ветерка». К примеру, Анкара решит отвлечь внимание граждан от внутренних проблем или «случайно» потерпит катастрофу самолет одной из стран.

Кроме того, Афины с Анкарой могут начать делить многочисленные островки, расположенные в Эгейском море и фактически числятся за Грецией.

Эксперт американского издания «1945» Ставрос Атламазоглу полностью уверен, что по какой бы причине не началась война, в роли агрессора выступит Турция. Афины проводят мирную политику и не преследуют каких-либо ревизионистских целей. Также они не намерены захватывать законно принадлежащие Анкаре территории.

По мнению автора публикации, война начнется на море и продолжится в воздушном пространстве. Для наземных боев требуются крупные силы, которые не будет привлекать ни одна из сторон. При этом закончатся боевые действия максимум через две недели, так как в них вмешаются и Европа, и Североатлантический альянс.

Атламазоглу считает, что война может начаться уже к 2023 году. Турецкая сторона уже заявляла, что Греция якобы представляет для нее военную угрозу, а также проявляла недовольство военным союзом между Афинами и Парижем.

По мнению эксперта, в 2023 году в Турции ожидаются выборы президента. Рейтинги Тайипа Эрдогана сейчас стремительно падают из-за экономического кризиса в стране, поэтому действующий глава государства может попытаться восстановить популярность «военными авантюрами».