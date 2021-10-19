Нарастание напряженности между членами НАТО и важнейшим военным союзником России может спровоцировать масштабный военный конфликт. Об этом пишет американское интернет-издание «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Опасная напряженность растет вдоль границы между главным политическим и военным союзником России, Беларусью, и членами НАТО – Литвой и Польшей. Эта напряженность, похоже, достигла нового уровня 8 октября, когда Варшава обвинила белорусских пограничников в обстреле польских солдат, патрулирующих границу. Хотя никто не пострадал, и польское правительство даже предположило, что солдаты могли стрелять холостыми, чтобы привлечь внимание, вероятность ошибки и серьезного военного инцидента очевидна. Обе стороны должны немедленно предпринять шаги для успокоения общей обстановки в плане безопасности.

Отношения Минска с восточными членами НАТО ухудшаются уже больше года. Гнев Запада вспыхнул после выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые удержали у власти президента Александра Лукашенко, давнего сильного лидера. Лукашенко обвинил НАТО в наращивании военной мощи на границах его страны. Лидеры Североатлантического союза это отрицали, как и то, что Запад участвует в кампании по смене режима, аналогичной Майдану на Украине в 2014 году.

В августе Беларусь провела масштабные военные учения недалеко от границы с Литвой и Польшей. Лукашенко также заявил, что закрывает западную границу и приводит свои войска в состояние повышенной боевой готовности. Кремль предложил явную военную поддержку своему “осажденному” союзнику, отметив положения существующего пакта о взаимной обороне, пишут авторы статьи.

В следующем месяце Беларусь и Россия провели крупные совместные боевые учения, и напряженность в отношениях между НАТО и Москвой в этот период достигла худшего уровня за многие годы.

В последние несколько месяцев Польша вместе с Литвой и Латвией обвиняет правительство Лукашенко в использовании мигрантов с Ближнего Востока в кампании «гибридной войны». По словам их официальных лиц, Лукашенко вербует просителей убежища, а затем его силы безопасности сопровождают их до западной границы, где те пытаются перейти в одну из стран Балтии или Польшу. Минск делает это якобы для того, чтобы отомстить наиболее уязвимым членам ЕС (и НАТО) за санкции, введенные ранее.

Растущая милитаризация границы между Беларусью и членами НАТО вызывает большее беспокойство, и обе стороны вносят свой вклад в такую опасную позицию. Еще до инцидента со стрельбой в октябре 2021 года военная напряженность резко возрастала, особенно на границе Беларуси и Польши. Варшава в августе приказала развернуть контингент военнослужащих численностью 900 человек для усиления безопасности границы. В следующем месяце польские власти направили дополнительно еще 500 военнослужащих.

Такое развитие событий не является предметом абстрактного беспокойства. В соответствии со статьей 5 Североатлантического договора Соединенные Штаты взяли на себя обязательство помочь другой подписавшей стороне, если она станет жертвой агрессии. Учитывая развивающуюся неясную ситуацию, может быть нелегко определить, какая сторона была виновной, если начнутся боевые действия.

Нарастание напряженности между членами НАТО и важнейшим военным союзником России может спровоцировать трагедию. Президенту Байдену следует проконсультироваться с президентом России Владимиром Путиным и призвать его сделать все возможное, чтобы “сдержать Лукашенко”. В то же время президент должен оказать давление на ЕС, чтобы он проводил более эффективную и гуманную политику, чем нынешний подход стран Балтии и Польши к принудительному возвращению отчаявшихся беженцев в Беларусь.

Прежде всего Вашингтону необходимо дать понять Варшаве, что дальнейшая милитаризация ее границы с Беларусью не только бесполезна, но и глубоко опасна. Дипломатическая инициатива Вашингтона союзникам также должна включать сообщение о том, что статья 5 не дает Польше или любому другому члену НАТО прав участия в безрассудных военных развертываниях или других провокациях.