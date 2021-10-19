Военные эксперты американского издания «1945» перечислили основные боевые системы США, делающие американскую армию непобедимой. Они заявили, что именно в руках Вашингтона находится самый смертоносный в мире арсенал.

На пятое место в этом своеобразном топе эксперты поставили снаряд M982 Excalibur калибра 155 миллиметров. Он оснащен головками самонаведения, позволяющими максимально точно поражать любые цели с первого же выстрела.

Четвертую позицию специалисты отвели ракетам Joint Air-to-Ground Missile класса «воздух-поверхность», а тройку лидеров открыл модернизированный танк M1A2 Abrams.

На втором месте оказался вертолет AH-64 Apache. Он несет высокоточные ракеты AGM-114 Hellfire и неуправляемые боезаряды Hydra 70. Помимо этого, ударная винтокрылая машина может сеять смерть из автоматических пушек.

Самым же смертоносным оружием Соединенных Штатов по версии издания «1945» оказалась РСЗО Guided Multiple Launch Rocket System. Эта самоходка на гусеничном ходу может поражать цели на расстоянии до 70 километров, причем точность ударов составляет 98 процентов.