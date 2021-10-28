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Ядерный арсенал России способен убить миллиарды людей на всей планете, уверены авторы американского издания «1945». Они поясняют, что на данный момент именно в руках Москвы находится самый крупный стратегический потенциал – 6400 боеголовок.

По мнению авторов, РФ использует ядерное оружие для достижения самых различных целей в регионе. При этом она абсолютно уверена, что помешать ей никто не сможет Стратегический арсенал защищает ее от попыток других государств вмешаться и инициировать вооруженное столкновение.

Американские эксперты также напоминают о российской ядерной триаде. Москва способна использовать около 625 стратегических ракет на своих подводных лодках, а еще 1189 боеголовок могут нести межконтинентальные баллистические ракеты.

При всем этом авторы лишь вскользь упомянули о наличии в распоряжении Соединенных Штатов 5 800 ядерных боеголовок. Их тоже вполне достаточно для уничтожения миллиардов человек, однако об этом эксперты решили не упоминать.

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