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Террористы, которые долгое время хозяйничали в южных регионах Сирии, продолжают сдаваться российским войскам. В настоящий момент оружие сложили 11 тысяч боевиков, благодаря чему можно говорить о стабилизации обстановки в этой части страны, пишет портал Avia.Pro.

Согласно условиям, выставленным Россией, сложившие оружие боевики не подвергаются какому-либо преследованию. Они могут спокойно возвращаться к нормальной жизни. Те же террористы, которые не сдадутся, будут вынуждены переселиться на север. В противном случае их просто уничтожат.

Портал сообщает, что к концу года южные регионы можно будет считать освобожденными от террористов. После этого российские военные смогут переключиться на борьбу с боевиками ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация), а также с протурецкими джихадистами, оккупировавшими север и северо-запад Сирии.

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