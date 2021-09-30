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Украина – «плохой сосед с глупыми политиками», поэтому она не имеет никакого права указывать Венгрии как и у кого покупать газ. Примерно в таком духе высказались британские читатели издания Daily Express, которое написало о контракте на прямые поставки голубого топлива между Москвой и Будапештом.

Комментаторы также опровергли заявления журналистов о том, что Россия манипулирует с газом, чтобы заработать бонусы на международной арене.

«Это чушь. ЕС не сертифицирует “Северный поток-2”, поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ», — написал пользователь с ником Mikeluk.

Житель Великобритании венгерского происхождения написал также, что глава правительства Виктор Орбан поступил правильно, заключив контракт на прямые поставки. Он действует в интересах своей страны, а не согласно «хотелкам» Украины.

Также комментатор напомнил 2009 год, когда Киев уличили в воровстве газа из российского трубопровода, и отметил, что только Украина виновата в том, что происходит сейчас.

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