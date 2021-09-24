На новостном портале News.ru отметили, что Владимир Зеленский, украинский лидер, сидел рядом с флагом Мальдивской Республики во время переговоров в рамках Генассамблеи ООН.

Указывается, что данная оплошность была допущена в ходе встречи президента Украины с Абдуллой Шахидом, председателем новой сессии ГА ООН. На этот инцидент позднее отреагировал Ренат Кузьмин, украинский парламентарий, который поначалу думал, что речь идет о монтаже и «издевательствах со стороны оппонентов».

Однако после перепроверки информации он понял, что Зеленский действительно восседал под флагом Мальдив в ходе переговоров в ООН. Народный избранник в шутку добавил, что от этого ничего, по сути, не изменилось. Дмитрий Спивак, политолог из Украины, при этом подверг жесткой критике украинское внешнеполитическое ведомство, которое допустило столь глупую ошибку.