Соединенные Штаты должны усиливать свое военное присутствие на Украине, уверен президент этой страны Владимир Зеленский. В интервью телеканалу CNN он также призвал не сравнивать Украину с Афганистаном.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – заявил Зеленский.

Он отметил, что столь большую и по численности населения, и по территории страну захватить за 4–5 дней просто невозможно.

В остальном президент Украины озвучивал давно ставшие стандартными фразы о «самой мощной в Европе армии», о том, что Киев ни от кого не зависит в плане экономики.

Кроме того, Зеленский рассказал, что 20-30 минут обсуждал с президентом США Джо Байденом вступление Украины в НАТО. По его словам, американский лидер согласился, что Киев должен быть в Альянсе, однако заявил, что это не только его решение.

Напомним, что на днях Зеленский предрек ослабление ЕС и Североатлантическому альянсу в случае отказа принимать Украину в свои ряды.