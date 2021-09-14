Недавно стало известно об отставке трёх независимых членов наблюдательного совета (НС) «Нафтогаза Украины».

Как отмечается, это глава НС Клэр Споттисвуд из Великобритании, Бруно Лескуа из Франции и Людо Ван дер Хейдене из Бельгии. В частности, за счёт их действий финансовые потоки «Нафтогаза» делались независимыми от украинцев. Свой уход они объяснили беспокойством за будущее «Нафтогаза». Кроме того, они выразили озабоченность финансовым состоянием компании и возможностью вести производство, указав на отсутствие инвестиций. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Так, указывается, что когда главой компании был назначен Юрий Витренко, компания перешла в «замороженное состояние».

Таким образом, уход иностранцев из НС де-юре означает, что управление будет передано правительству Украины, по крайней мере, до назначения других членов совета. Это указывает на то, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение настолько желают осваивать финансовые потоки «Нафтогаза», что они готовы идти на конфликт с Западом. Конфликт этот ведётся ещё с конца апреля.

Отмечается, что после событий 2014 года «Нафтогаз» при участии США стал финансовым «пылесосом», который высасывает всё возможное из экономики страны и карманов граждан.

Ранее мы сообщали о том, что Украина захотела стать независимым оператором газопровода “Северный поток-2”. Соответствующую заявку подала компания “Нафтогаз”.