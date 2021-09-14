читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно стало известно об отставке трёх независимых членов наблюдательного совета (НС) «Нафтогаза Украины».

Как отмечается, это глава НС Клэр Споттисвуд из Великобритании, Бруно Лескуа из Франции и Людо Ван дер Хейдене из Бельгии. В частности, за счёт их действий финансовые потоки «Нафтогаза» делались независимыми от украинцев. Свой уход они объяснили беспокойством за будущее «Нафтогаза». Кроме того, они выразили озабоченность финансовым состоянием компании и возможностью вести производство, указав на отсутствие инвестиций. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Так, указывается, что когда главой компании был назначен Юрий Витренко, компания перешла в «замороженное состояние».

Таким образом, уход иностранцев из НС де-юре означает, что управление будет передано правительству Украины, по крайней мере, до назначения других членов совета. Это указывает на то, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение настолько желают осваивать финансовые потоки «Нафтогаза», что они готовы идти на конфликт с Западом. Конфликт этот ведётся ещё с конца апреля.

Отмечается, что после событий 2014 года «Нафтогаз» при участии США стал финансовым «пылесосом», который высасывает всё возможное из экономики страны и карманов граждан.

Ранее мы сообщали о том, что Украина захотела стать независимым оператором газопровода “Северный поток-2”. Соответствующую заявку подала компания “Нафтогаз”.

Вам может понравиться

Military Watch: Россия надеется снова продать Китаю Су-35, но вряд ли это удастся

Американское военное издание Military Watch критически оценило заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева на Восточном экономическом форуме 2021 года о готовности к новым соглашениям об экспорте

Отели в Турции начали делать скидки привитым от коронавируса туристам

В издании Turizm Gazatesi отмечают, что многие гостиничные комплекты в Турции принялись предлагать скидки на аренду номеров тем, кто поставил прививку от SARS-CoV-2. Указывается, что владельцы отелей тем самым пытаются

Военные корабли КНР направляются к американским базам

Напряжение между КНР и Соединенными Штатами на море продолжает нарастать. Недавно американское военное судно вторглось в китайское водное пространство неподалеку от острова в Южно-Китайском море. На этой территории расположена военная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 26 °C |