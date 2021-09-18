Украинский лидер Владимир Зеленский подписал Стратегический оборонный бюллетень с итогами реформ в армии страны за период с 2016 по 2020 годы. Также в этом документе перечисляются проблемы ВСУ в условиях потенциальных либо реальных военных угроз.

В бюллетене указывается, что одним из главных направлений деятельности украинской армии является «сдерживание российской агрессии». Среди остальных приведены предотвращение вооруженных столкновений с иностранными государствами и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Документ определяет необходимость в приведении Вооруженных сил в соответствие со стандартами Североатлантического альянса, а также проведение совместных с НАТО маневров и операций.

Бюллетень, по заявлению Зеленского, должен стать основой для разработки и внедрения госпрограмм по решению проблем армии.