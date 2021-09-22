Владимир Зеленский, украинский лидер, в ходе встречи с Тайиипом Эрдоганом, турецким президентом, в Соединенных Штатах выразил ему слова благодарности за недавнее заявление об «аннексии» Крымского полуострова.

Ранее во время выступления на Генассамблее ООН Эрдоган отметил, что крайне важно сохранить целостность Украины, вернув в ее состав «аннексированный» Российской Федерацией Крым. Он также потребовал от мирового сообщества приложить больше усилий, чтобы защитить права крымских татар.

В офисе украинского президента сообщили, что Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу “за твердую и правильную позицию касательно Крыма”. Он также заявил, что отношения между Турцией и Украиной сейчас носят стратегический характер, указав на необходимость продолжения увеличения темпов сотрудничества в разных областях.