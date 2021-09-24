Автоэксперты рассказали о наиболее простом методе увеличить срок работы АКПП в машине, которая, как известно, имеет более сложную конструкцию, чем МКПП.

Согласно их словам, необходимо обязательно своевременно заменять масло в «автомате». Обычно данный процесс осуществляют через 30 000 – 60 000 километров пробега. При этом он может быть полным, то есть всю трансмиссионную жидкость сливают и заменяют новой. Менять масло следует в автомастерской, где имеется все необходимое оборудование, а мастера знают, что делают.

Продлить время работы «автомата» можно также путем его прогрева. Этот метод наиболее актуален в зимние месяцы, когда жидкость в трансмиссии начинает густеть, из-за чего лишается своих смазывающих качеств. Для ее восстановления нужно просто подержать авто на холостых оборотах около двух-трех минут. Затем следует не допускать резких стартов или торможений хотя бы пару километров.