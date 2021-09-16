США позиционируют себя как мирового гегемона, однако «узость взглядов» руководства страны совершенно не вяжется с этим образом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила свою позицию на примере борьбы с коронавирусом в США. По словам Захаровой, настоящий лидер должен во время пандемии как-то строить отношения с другими государствами, задумываться о том, как противостоять заболеванию и подобным ему эпидемиям в будущем. Презентация доминирования, если таковое вообще имеется, осуществляется только по возможности.

Руководство США ничего подобного не делает, зато не забывает регулярно навязывать России, Китаю и другим странам мысль о том, что именно Соединенные Штаты являются мировым лидером, а все остальные у них в подчинении.

Захарова назвала такие действия Вашингтона «тупиковой» историей, заявила, что во внешнеполитических структурах США просто нет специалистов, способных наладить нормальное общение с миром, а также отметила, что еще никогда ни один геополитический прогноз Соединенных Штатов не воплотился в реальности. Россия же практически всегда строит верные предположения.