Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США позиционируют себя как мирового гегемона, однако «узость взглядов» руководства страны совершенно не вяжется с этим образом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила свою позицию на примере борьбы с коронавирусом в США. По словам Захаровой, настоящий лидер должен во время пандемии как-то строить отношения с другими государствами, задумываться о том, как противостоять заболеванию и подобным ему эпидемиям в будущем. Презентация доминирования, если таковое вообще имеется, осуществляется только по возможности.

Руководство США ничего подобного не делает, зато не забывает регулярно навязывать России, Китаю и другим странам мысль о том, что именно Соединенные Штаты являются мировым лидером, а все остальные у них в подчинении.

Захарова назвала такие действия Вашингтона «тупиковой» историей, заявила, что во внешнеполитических структурах США просто нет специалистов, способных наладить нормальное общение с миром, а также отметила, что еще никогда ни один геополитический прогноз Соединенных Штатов не воплотился в реальности. Россия же практически всегда строит верные предположения.

Вам может понравиться

Политологи считают, что Байден хочет уйти из Сирии, но боится России и Китая

Иран, Саудовская Аравия и Россия не дают Соединенным Штатам возможности уйти с Ближнего Востока. Президент США Джо Байден и рад бы вывести свои войска из Сирии и Ирака, но он

Захарова отметила усиление информационно-политических атак на Россию перед выборами в Госдуму

Информационные атаки Запада на Россию участились в связи с приближающимися выборами в Госдуму, заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Она отметила, что в ближайшие дни стоит ждать усугубления

Обратите внимание: ВООПИиК попросил кандидатов больше освещать проблему охраны памятников

Кандидаты в своих предвыборных кампаниях не уделяют внимания сохранению памятников, заявили в региональном ВООПИиК. Руководство петербургского отделения ВООПИиК обратилось к лидерам местных отделений шести партий с предложением поддержать градозащитников. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 16 сентября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 19 °C |