Специалисты установили, что хвост динозавров помогал им во время перемещений.

Ранее учёные предполагали, что хвост лишь мешал динозаврам, так как он являлся противовесом для принятия вертикальной позы. Однако проведённое исследование установило, что всё было совсем наоборот.

Так, учёные создали модель животного, которая имела аналогичные динозаврам анатомические и мышечные признаки. Выяснилось, что во время движения динозавры совершали резкие движения шеей, а также хвостом.

Эти движения были синхронизированы с движениями конечностей. Движения хвоста, как отмечается, помогали динозаврам сохранять равновесие. Кроме того, хвост помогал динозаврам экономить около 18% энергии при движении.

На данный момент учёные установили, что хвост помогал при движении только велоцирапторам и динозаврам T.Rex.

Учёные недавно обнаружили останки динозавра, который был даже больше тираннозавра. Он жил около 90 миллионов лет назад.