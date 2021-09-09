Команда палеонтологов из Канады и Японии смогла идентифицировать останки динозавра, обнаруженные в пустыне Кызылкум (Узбекистан). Речь идет о хищнике, превосходившем даже тираннозавра.

Отмечается, что данный доисторический ящер ходил по земле около 90 000 000 лет назад. В длину он достигал примерно 8 метров и передвигался на двух конечностях. Он обладал большой головой, в пасти которой помещались огромные 15-сантиметровые зубы. Передние лапы у него были короткие. Этот динозавр являлся частью семейства кархародонтозавридов.

Исследователи добавляют, что эта древняя рептилия, скорее всего, являлась крупнейшим хищником в своей экосистеме. На данный момент времени они пытаются дать ответ на вопрос, из-за чего именно эти динозавры вымерили десятки миллионов лет назад, и почему тираннозавры в итоге смогли занять их место.