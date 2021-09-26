Новые виды вооружений, появившиеся в последние годы, настолько испугали США, что те начали стремительно наращивать оборонный бюджет. В этом уверен эксперт-американист Григорий Ярыгин.

Он напомнил, что недавно Пентагон заявил об увеличении бюджета на военные разработки на 40 миллиардов долларов. Военному ведомству эти деньги необходимы, чтобы составить конкуренцию РФ в сфере создания новых видов оружия, а также выполнить все обязательства перед партнерами по Североатлантическому альянсу.

Главной целью США при этом является успешное противодействие России и Китаю. Эти страны делают большие успехи в сфере разработки оружия, поэтому автоматически превращаются в угрозу для Вашингтона. Увеличение оборонного бюджета должно помочь, но Америке следует помнить – Россия на намерена останавливаться на достигнутом и не даст так просто себя обойти.