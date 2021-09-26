читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые виды вооружений, появившиеся в последние годы, настолько испугали США, что те начали стремительно наращивать оборонный бюджет. В этом уверен эксперт-американист Григорий Ярыгин.

Он напомнил, что недавно Пентагон заявил об увеличении бюджета на военные разработки на 40 миллиардов долларов. Военному ведомству эти деньги необходимы, чтобы составить конкуренцию РФ в сфере создания новых видов оружия, а также выполнить все обязательства перед партнерами по Североатлантическому альянсу.

Главной целью США при этом является успешное противодействие России и Китаю. Эти страны делают большие успехи в сфере разработки оружия, поэтому автоматически превращаются в угрозу для Вашингтона. Увеличение оборонного бюджета должно помочь, но Америке следует помнить – Россия на намерена останавливаться на достигнутом и не даст так просто себя обойти.

Вам может понравиться

На Украине повосхищались новейшим турецким беспилотником Bayraktar DİHA

В украинских СМИ появилась публикация о новейшей модели беспилотного летательного аппарата Bayraktar DİHA. Авторы публикации заявили, что этот дрон идеально подходит для войны с Россией, однако не объяснили, кто именно

Турция направила в Сирию дополнительные подразделения своей армии

29 сентября состоится встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Одним из обсуждаемый вопросов скорее всего будет Сирия, однако уже сейчас понятно, что решить его без усилий

19FortyFive: США придется порезать на металл свои самолеты, чтобы победить Россию

Военный эксперт Стивен Сильвер в своей публикации в американском издании 19FortyFive заявил, что первым шагом к победе США над Россией должна быть утилизация старых и ни на что не годных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 сентября – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C |