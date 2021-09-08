В японском издании JB Press появилась публикация политического обозревателя Эйдзи Ямаситы, который предрек Японии победу в холодной войне против России. Читатели призвали эксперта «вернуться в реальный мир» и прекратить транслировать свои несбыточные мечты.

Негативно отозвались о статье и пользователи социальной сети «Твиттер». Они заявили, что Ямасита слишком переоценивает достижения Японии в противостоянии с Советским Союзом и не хочет видеть очевидного в сложившейся сегодня ситуации.

Политологу порекомендовали меньше мечтать о возможности составить конкуренцию Китаю и России. Тем более, что президент РФ постоянно стремится смягчить риторику и даже упоминает о возможности подписать с Японией мирный договор по итогам Второй мировой.

Напомним, что Япония много лет требует от России возвращения Курильских островов. Однако в Москве считают, что Токио гораздо выгоднее сотрудничать с РФ, а не продолжать споры о принадлежности территорий.